VICENZA – L’importanza di lavarsi le mani: uno stand in tutti gli ospedali berici

Un semplice gesto, facile e a costo praticamente zero, ma con un ruolo fondamentale nella lotta alle infezioni, fuori e dentro gli ospedali. È l’igiene delle mani, per la quale il 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale promossa dall’OMS. Un’iniziativa alla quale anche l’ULSS 8 Berica aderisce, ospitando venerdì 4 maggio – nell’atrio degli ospedali di Vicenza, Arzignano, Lonigo, Montecchio Maggiore, Noventa Vicenza e Valdagno – un punto informativo presso il quale il personale infermieristico fornirà ai cittadini indicazioni utili e materiale divulgativo sull’igiene delle mani. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su un tema di grande importanza per prevenire le infezioni correlate all’assistenza e combattere la resistenza agli antibiotici, soprattutto negli ambienti ospedalieri. Il tutto anche coinvolgendo gli utenti in una simpatica iniziativa: sempre nell’atrio degli ospedali sarà infatti collocato un cartonato a grandezza naturale, con il quale scattarsi foto da postare sui social usando l’hashtag #laviamocilemani e citando la pagina ufficiale dell’Azienda @aulss8berica. Sempre sui social media – Youtube e Facebook – è stato inoltre pubblicato in questi giorni un filmato, realizzato al S. Bortolo, nel quale il personale sanitario fornisce alcuni consigli utili su come lavarsi correttamente le mani.