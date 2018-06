VICENZA – “L’imbuto di Dalla Pozza” non c’è più: traffico scorrevole e automobilisti felici

Si è svolta ieri sera l’operazione ‘viale Milano’, più volte annunciata da Claudio Cicero, ancor prima di essere eletto. Il neo assessore alla Mobilità ha provvisto a togliere la corsia preferenziale degli autobus davanti all’ingresso della stazione SVT. Il restringimento era stato ideato dall’ex assessore Antonio Dalla Pozza e, da subito, era stato pesantemente contestato dagli automobilisti, perchè si era trasformato in un autentico imbuto per il traffico, che generava code e rallentamenti su viale Milano con pesanti ripercussioni anche su c.so S.Felice e vile Mazzini. Nel dettaglio, nell’arco di 2-3 ore, è stata eliminata la corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale (tpl) nel tratto a fianco della stazione Svt, con mantenimento dell’isola salvagente realizzata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, ed è stato soppresso, a carattere sperimentale, il tratto di corsia riservata al tpl in attestazione alla rotatoria di piazzale della Stazione, con mantenimento della fermata in corsia e accodamento del traffico privato. Tolto l’imbuto ieri sera, stamattina si segnala traffico regolare, nessun rallentamento e automobilisti finalmente sereni. Si tratta del secondo intervento alla viabilità cittadina da parte della nuova amministrazione, dopo quello della scorsa settimana in viale san Lazzaro, dove è stata ridotta la corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale, sempre nell’ottica di fluidificare il traffico.