VICENZA – Lezioni di cucina e benessere al mercato di Campagna Amica

Il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza per la salute della persona

Il presidente Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù: “il mercato coperto, settimana dopo settimana diventa fucina di sperimentazioni e nuove sfide con al centro la persona”

Vicenza, 5 luglio 2018. Il benessere, non solo dal punto di vista alimentare, grazie alla vasta proposta di prodotti del territorio, freschi e sapientemente offerti direttamente dai produttori ai consumatori, senza intermediazioni, sarà al centro di questo weekend al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza. Domani, sabato 7 luglio, infatti, dalle 11, grazie alla collaborazione della nutrizionista Francesca Sinesi, verrà illustrata la preparazione di fresche e veloci ricette, anche a base di frutta. per stimolare l’abbronzatura estiva. Ma per arrivare in forma al mare e, quindi, affrontare a testa alta la prova costume, potrà essere necessario rivedere la propria dieta, almeno per qualche settimana. E così, domenica 8 luglio, sempre alle 11, il mercato coperto si trasformerà in una Spa a km 0, grazie alla collaborazione di Stefania Dal Toso e Natascia, dell’estetica Donna Club di Malo. Le due esperte di benessere e salute insegneranno ai visitatori del mercato come trasformare frutta e verdura di stagione, e non solo, in elisir di bellezza per idratare e proteggere dal sole la pelle. Stefania e Natascia, utilizzando pomodori, cetrioli, albicocche, pesche, miele, lavanda, yogurt e farina integrale stupiranno i presenti, che potranno anche provare, direttamente sulla propria pelle, i preparati realizzati. “Il mercato coperto di Campagna Amica – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – è un luogo di sperimentazione, un contenitore a cui vogliamo dare una significativa impronta in termini culturali e formativi. Riteniamo fondamentale, infatti, che i consumatori di oggi e di domani possano essere consapevoli di ciò che acquistano, scegliendo con attenzione e senza riserve cosa portare in tavola. Non è stato facile, ma i nostri produttori sono stati interpreti, attraverso la formazione di Coldiretti, di un cambiamento epocale. Ed oggi sono in costante e diretto dialogo con il consumatore, di fatto azzerando la filiera, con i suoi rivoli che portano aumenti ingiustificati dal campo alla tavola”. Come di consueto, il mercato coperto di Campagna Amica, aperto ogni sabato dalle 8.30 alle 14.00 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30, metterà a disposizione, anche questo weekend, il servizio di consegna della spesa in tutta la città di Vicenza e consentirà di fare il 730, in scadenza il 20 luglio prossimo. Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, saranno a disposizione per fornire informazioni sulle dichiarazioni dei redditi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso.