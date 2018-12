VICENZA – L’ex manda suoi video hard ai parenti: risarcita con 80mila euro

Ha scelto un modo crudele e pericoloso per vendicarsi della ex con cui aveva avuto una breve relazione, e adesso ne paga letteralmente il conto.Il caso di Tiziana Cantone, la donna campana che si è tolta la vita dopo la diffusione su internet di alcuni suoi filmati, non ha insegnato niente. Le donne continuano a essere vittime della voglia di vendetta degli uomini che non si rassegnano alla fine della relazione. Un giovane vicentino è finito nei guai per aver diffuso, tramite mail, ai parenti della sua ex due filmati hard. Video che erano stati girati nell’intimità di coppia e che non dovevano essere diffusi. Questo è avvenuto nel 2015, quando lui l’ha umiliata spedendo al marito di lei e ai parenti due filmati che ritraevano alcune performance sessuali tra lui e quella che era a tutti gli effetti la sua ex, poiché i video risalivano al lontano 2011. Adesso, però, arriva il conto. La donna aveva avanzato mezzo milione di euro di danni, ma è stata raggiunta l’intesa recentemente: è stata risarcita con 80mila euro.