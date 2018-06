VICENZA – L’estate del Tcvi è all’insegna della musica

Musica di qualità, di tanti generi, proposte differenziate per ogni tipo di pubblico, divertimento e intrattenimento: questo il leit motiv dell’estate del Teatro Comunale di Vicenza. Accanto al nuovissimo Festival Internazionale “Music for Life” (musica classica eseguita da giovani musicisti che frequentano prestigiose università americane) – realizzato in partnership con l’Italian American Opera Foundation e l’International Lyric Academy – continuano anche nella stagione estiva 2018 gli appuntamenti di Mazzini 39, la Terrazza all’aperto del Teatro Comunale: serate live e dj set, eventi aperti al pubblico, per animare lo spazio open con musica dal vivo e intrattenimento di vario genere. Gli eventi musicali di Mazzini 39 – in programma fino al 7 settembre – sono organizzati dalla Fondazione TCVI con Yolo, società di organizzazione e creazione eventi, concept e format per discoteche, festival e piazze, nell’ambito del progetto “L’Estate a Vicenza 2018” in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Grazie allo staff di Yolo, realtà vicentina attiva nel Nord Est che gestisce marchi musicali nell’ambito dell’entertainment&lesiure, con particolare predilezione per l’hip hop, le serate di Mazzini 39 saranno animate da aperitivi musicali di grande impatto, in un mix di atmosfere caraibiche e ritmi sudamericani, musica di intrattenimento, disco live e dj set, appuntamenti imperdibili e di sicuro gradimento per il pubblico giovane. in caso di maltempo gli eventi saranno annullati; non è previsto il biglietto ma un’entrata libera con consumazione obbligatoria (signore e ragazze ingresso gartuito); gli eventi inizieranno sempre alle ore 19.00. il format creato da Yolo per Mazzini 39 è firmato da DJ Zax e VISE mc.

DJ Zax Da sempre dj ed organizzatore di eventi, è titolare, direttore artistico e dj dell’unica discoteca d’ Italia ( il NUCLUB ), che da 7 anni dedica tutti i week-end esclusivamente alla Black Music, rendendolo il club Hip Hop per eccellenza. Organizzatore dei party Hip Hop più animati del Nord Est. Ha diviso la consolle con dj internazionali come Babey Drew, Young Guru, Maaleek e artisti come Onyx, Kurtis Blow.

VISE mc Da oltre 10 anni all’interno del mondo hip hop nelle più svariate sfumature, mc del gruppo rap Coma Familia con cui ha fatto musica per 11 anni, ha collaborato come cantante e autore per le migliori etichette discografiche. Nel 2013 come cantautore ha presentato “Voglio tornare negli anni 90“ (Disco d’oro), con cui si è esibito ai Wind Music Awards di Canale 5. Nel 2014 scrive la canzone per FIAT 500 ( Con una 500 ), sempre insieme a Dj Matrix e i Paps n Skar. Voce del Tour Musica da Giostra di Dj Matrix da ben 5 edizioni. Nel 2016 è uno degli autori di “Scusate per il Disagio” (Disco d’oro) cantato dallo YouTuber Amedeo Preziosi per il quale scrive anche “Fatto Male” e “Ho anche dei Difetti” single uscito recentemente per l’etichetta Newtopia di J-Ax e Fedez. In attesa del suo ultimo progetto solista “Ci prendiamo Tutto”, Vise è tra i vocalist più richiesti del Nord Est Italia per la sua versatilità e simpatia.

PROGRAMMA APERITIVI MUSIVALI

ESTATE 2018 MAZZINI 39

Mercoledì 13 giugno: Dj set con Yolo

Mercoledì 11 luglio: Dj set con The Monkey + Italiana

Mercoledì 25 luglio: Dj set con Omega

Mercoledì 8 agosto: Dj set con Toka

Mercoledì 22 agosto: Dj set con Anovanta

Venerdì 7 settembre: Closing Party