VICENZA – “L’Esercito dello Stato veneto”, mostra pittorica al Palazzo Monte di Pietà

Sabato 24 novembre alle 11 al Palazzo Monte di Pietà, in contra’ del Monte 13, si terrà l’inaugurazione della mostra pittorica “L’esercito dello Stato veneto” alla presenza della consigliera comunale Caterina Soprana, presidente della quarta Commissione “Sviluppo economico e attività culturali”, con gli organizzatori, le realtà sociali coinvolte e le istituzioni. L’evento è patrocinato dal Comune di Vicenza.

Il progetto culturale e storico “L’Esercito dello Stato veneto”, nasce per volontà dell’associazione culturale vicentina “Yes Podemo” con lo scopo di far conoscere una pagina poco nota della nostra storia e riportare alla luce il fascino di prestigiose uniformi militari che hanno composto l’esercito di terra e di mare della Repubblica Veneta dal secolo XVI al secolo XVIII.

L’associazione curatrice del progetto, ha per questo selezionato 12 Reggimenti geograficamente dislocati sia nell’attuale Veneto, che in territori che per secoli sono rimasti fedeli alla Serenissima: da Bergamo a Udine fino al Montenegro.

Un comitato scientifico ha svolto la ricerca storica inerente i Reggimenti, le location e gli avvenimenti riprodotti sulle tavole, permettendo di riprodurre fedelmente i comportamenti tipici e le posture adottate durante le battaglie e le esercitazioni militari, i simboli, i vessilli, ma anche gli speroni, le fibbie e i bottoni, nonché i luoghi dove sono collocate le scene di battaglia.

Le opere sono state riprodotte a mano su tavole di grandi dimensioni (75x105cm) con la tecnica dell’acquerello e raffigurati in un contesto geografico e urbanistico realistico.

Per la realizzazione delle opere è stato incaricato Gianfranco Barco, artista veneto che ha per 20 anni fatto parte dell’Associazione Italiana Illustratori in quanto illustratore pubblicitario di successo negli anni ’80 e ’90. Pur occupandosi a tempo pieno di marketing e comunicazione continua a dipingere usando per lo più la tecnica dell’acquerello.

Al termine della mostra itinerante, tutte le opere saranno battute all’asta e il ricavato devoluto agli “Angeli Berici per la Chirurgia Pediatrica ONLUS”.

La mostra rimarrà aperta fino al 2 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.30, sabato e domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.