VICENZA – LEGGERE AD ALTA VOCE PER DARE SOLLIEVO: I TESSITORI DI VOCE

Continua l’impegno dell’Ulss8 Berica per rendere più confortevole il ricovero ospedaliero: tornano infatti i “Tessitori di voce”, con la collaborazione di Zoe e La Piccionaia. In pediatria ed emodialisi un gruppo di voci narranti leggeranno ad alta voce testi selezionati per i pazienti. Servizio di Paolo Usinabia.