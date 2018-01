VICENZA – Lega: Lovato Gas, soddisfazione per l’intesa

Erika Stefani vicepresidente Lega Nord al Senato, interviene sull’accordo che Landi Renzi ha sottoscritto a Venezia lunedì per salvare la Lovato Gas: “La Lovato Gas, importante e storica azienda che aveva purtroppo preannunciato la chiusura della sede vicentina, grazie alla intesa che prevede un accordo di riorganizzazione siglato in Regione Veneto alla presenza degli esponenti dei sindacati Cgil Fiom, non chiuderà i battenti. Accolgo con grande soddisfazione questo risultato raggiunto frutto di un

lavoro lungo e complesso fra gli operatori intervenuti, e che ha avuto

sempre il totale appoggio della Lega e mio personale. Ho conosciuto a pieno

in particolare la problematica recandomi al presidio davanti la ditta, dove

Morgan Prebianca, funzionario della Fiom, mi ha illustrato unitamente ad una

foltissima rappresentanza di lavoratori, preoccupati o, direi di più,

disperati. Un risultato che quasi rappresenta un miracolo: convincere le ditte italiane

a restare in Italia, a continuare a lavorare, a continuare a dare di

conseguenza gli stipendi ed a creare impresa non è ormai più cosa semplice! Occorre intervenire a fondo, il nuovo Governo che verrà dopo le elezioni del 4 marzo dovrà dare finalmente risposte alla richiesta degli imprenditori che chiedono mercati, chiedono meno burocrazia, una giustizia veloce e quindi chiedono solo di lavorare”.