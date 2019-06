VICENZA – Le telecamere fanno scattare due interventi anti spaccio

Negli ultimi due giorni gli agenti del N.O.S. (Nucleo Operativo Sicurezza) della Polizia Locale hanno infatti fatto scattare due interventi delle pattuglie antidegrado grazie agli occhi elettronici.

Nel primo caso, la scorsa mattina, un veloce passaggio di mano di un involucro tra uno straniero e un italiano non è sfuggito agli agenti che controllavano Campo Marzo attraverso le telecamere e che hanno prontamente allertato la pattuglia in servizio al presidio. Quest’ultima è riuscita ad intercettare il presunto acquirente in zona stazione, recuperando due involucri di eroina per un peso complessivo di 0,61 grammi. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo, un cittadino italiano di 39 residente a Marano Vicentino, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanza stupefacente.

Ieri pomeriggio, invece, attraverso le telecamere gli agenti hanno notato l’affiancamento, in viale Milano, tra una Golf e una bicicletta, e lo scambio di qualcosa tra i due conducenti attraverso il finestrino. Di qui l’invio di una pattuglia antidegrado che ha fermato l’automobilista sequestrandogli 1 grammo di eroina. Per lui, trentasettenne di Fermo, sono scattati la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente di guida per 30 giorni.

La scorsa mattina, infine, un dipendente dell’azienda di trasporti SVT ha consegnato alla pattuglia del presidio di Campo Marzo un involucro con 1,72 grammi di Marijuana che aveva rinvenuto vicino a una delle fermate dell’autobus della stazione.