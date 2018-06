VICENZA – Le ricette delle nonne rivivono da Campagna Amica

Weekend all’insegna delle tradizioni al mercato coperto di Campagna Amica in via Cordenons n. 4 a Vicenza, dove sabato 30 giugno proseguirà l’attività formativa intrapresa dal Patronato Epaca, con l’incontro “Il filo di Arianna – guida nel labirinto delle pensioni”. Domenica 1 luglio, invece, protagonista sarà il dado vegetale, fondamentale per realizzare il brodo da consumare così com’è o come base per numerosi altri piatti. “Realizzare in casa le materie prime base per i propri piatti – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – è una garanzia di qualità e genuinità dei piatti che si vanno a comporre. Oltre tutto è anche un piacevole esercizio per misurarsi con la realizzazione di portate non sempre semplici, ma che possono dare grandi soddisfazioni al palato”. Con questo spirito al mercato verrà proposta una ricetta con pochi e semplici ingredienti per arricchire di sapore e salute la nostra cucina. Al mercato coperto, quindi, si potrà riscoprire il brodo di verdure con carote, cipolle e sedano, che ci permetterà di coniugare la praticità del dado con la genuinità del brodo “vero”, producendo da noi il dado di verdure ed il dado di carne, riponendolo in un vasetto ben chiuso e tenendolo in frigorifero fino ad un paio di mesi. Questo dado potrà essere utilizzato sia per fare ottime minestrine o minestroni, che per insaporire le verdure cotte in padella, come le patate o le zucchine. Come di consueto, il mercato coperto di Campagna Amica metterà a disposizione, anche questo weekend, il servizio di consegna della spesa in tutta la città di Vicenza e consentirà di fare il 730, in scadenza il 20 luglio prossimo. Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, saranno a disposizione per fornire informazioni sulle dichiarazioni dei redditi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso.