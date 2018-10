VICENZA – Le note di Battisti per l’apertura della Stagione al Comunale

Mancano pochi giorni all’inaugurazione della nuova stagione artistica del Teatro Comunale Città di Vicenza, la dodicesima apertura di sipario del Teatro della Città, che presenta un programma ricco di appuntamenti (oltre 100 date di spettacolo, saranno resi noti a breve i titoli dei film del Cinema al Ridotto) che si dipanerà da ottobre a maggio 2019. Alla stagione 2018-2019 “Cibo per l’anima” come recita l’head-line della campagna abbonamenti, tutti sono invitati a “degustare” le prelibatezze di una tavola ideale in cui trovano spazio le suggestioni di generi artistici diversi, presentati in un sapiente mix tra tradizione e contemporaneità. Il nuovo cartellone contempla infatti, accanto alle sezioni “classiche” della programmazione – danza, danza al ridotto, prosa, prosa al ridotto, concertistica, sinfonica, gli spettacoli fuori abbonamento – la nuova programmazione dedicata al circo (con un’attenzione particolare alle famiglie) e i Progetti Speciali con gli appuntamenti dedicati all’Arte, sezione curata da Guido Beltramini, la conferenza spettacolo di Marco Paolini e l’innovativo Progetto Attraversa-menti curato dal prof. Pier Luigi Sacco

Sotto il segno della musica, con due spettacoli Fuori Abbonamento, si inaugurerà il programma 2018-2019 del TCVI: sabato 27 ottobre sarà la volta dell’omaggio musicale “Lucio Battisti. Il suono e l’anima” di Bruno Conte e la sua band, una celebrazione a vent’anni dalla scomparsa del cantautore icona della musica leggera italiana, mentre martedì 30 e mercoledì 31 ottobre, toccherà al musical evergreen Jesus Christ Superstar, interpretato Ted Neeley, il Gesù dell’omonimo famosissimo film, rinverdire i fasti della pellicola di Norman Jewison del 1973. I biglietti per i due titoli (il concerto di Bruno Conte e il musical pluripremiato nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice) sono praticamente tutti esauriti, disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori

Il concerto “Lucio Battisti. Il suono e l’anima” in programma sabato 27 ottobre alle 21.00, uno spettacolo realizzato dal TCVI in collaborazione con Pantarhei Events, sarà preceduto alle ore 20.00, nel Foyer del Teatro, dall’incontro dello chansonnier vicentino con il pubblico, condotto da Elisa Santucci, giornalista, volto noto al pubblico vicentino; Bruno Conte racconterà la genesi di questo concerto che esprime al meglio la forza interpretativa unica e inimitabile del cantautore prematuramente scomparso, riferimento per intere generazioni di cantanti e musicisti. Alle 21.00 Bruno Conte sarà poi sul palcoscenico della Sala Maggiore accompagnato dalla sua Band, composta da Massimo Barbieri al pianoforte e tastiere, Sergio Borgo alle chitarre, Alessandro Zucchi alla batteria, Nico Crosara al basso, Ettore Martin al sax, la voce di Chiara Turra con Giancarlo Gennaro, tecnico del suono. Il concerto è la conclusione in musica della campagna nastro rosa 2018 della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), sezione di Vicenza. Il titolo della serata “Il suono e l’anima” esprime al meglio l’estetica musicale di Battisti, come racconta Conte, l’ideatore: il suono come ricerca di sonorità nuove e inconsuete, sfruttando al meglio ciò che l’evoluzione tecnologica poteva offrire, a partire dai primi anni ’70, mentre l’anima è quella che emerge dall’inconfondibile voce di Lucio Battisti – che Bruno Conte restituisce al meglio – e da una forza interpretativa unica e inimitabile, un’anima soul e rock nei primi anni, che diventa più profonda e riflessiva in seguito grazie ai testi di Mogol e Pasquale Panella. Bruno Conte, vicentino di nascita è profondo conoscitore e interprete della canzone italiana; nei suoi spettacoli si presenta in veste creativa e poetica, alternando alle canzoni commenti che conferiscono un tono di riflessione, a volte leggero, altre volte più profondo, restituendo al pubblico non solo la musica dell’artista interpretato, ma un insieme di suggestioni che rendono indimenticabile lo spettacolo.