VICENZA – “Le controllo il gas” e ruba cofanetto con monili

Le continue campagne di informazione e le notizie di cronaca sui furti e le truffe di falsi esponenti delle forze dell’ordine sembrano avere, purtroppo, pochi effetti. Per l’ennesima volta una persona anziana è stata derubata da un sedicente controllore del gas. E’ successo ieri mattina alle 11 in via Albinoni. Una 74enne residente al civico 16 ha aperto la porta ad un uomo, vestito con pettorina blu e con un tesserino farlocco, che le ha riferito di voler controllare eventuali perdite di gas nell’appartamento. La donna è stata invitata ad accendere i fornelli, mentre l’uomo ha perlustrato l’appartamento, per poi andarsene dicendo che era tutto a posto.

Poco dopo la donna si è accorta che un cofanetto contenente catenine, bracciali, anelli e orecchini era sparito. Ha così avvisato la Polizia di Stato di Vicenza.