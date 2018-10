VICENZA – Le api protagoniste al mercato coperto di Campagna Amica

Il magico mondo delle api al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza

Weekend alla scoperta dello straordinario mondo delle api, laboratori dedicati alla lavorazione della zucca e produzione della pasta fresca tradizionale vicentina

Vicenza, 25 ottobre 2018. È tutto pronto per celebrare al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza un weekend davvero con i fiocchi, all’insegna della dolcezza, con miele e prodotti che con esso si possono realizzare e di un equilibrato mix tra horror e fantasia, visto l’approssimarsi della festa di Halloween.

Sabato 27 ottobre alle 11, infatti, al mercato coperto di Campagna Amica andrà in scena l’evento: “Dalle api una storia colma di dolcezza”, con protagonista Barbara Pieropan, dell’omonima azienda agricola vicentina, che accompagnerà i visitatori del mercato, grazia alla sua grande esperienza, a scoprire il magico mondo delle api e dei benefici che possiamo trarre consumando i prodotti che ricaviamo dal loro duro lavoro.

Domenica 28 ottobre, sempre alle 11, in collaborazione con i pastifici di Confartigianato Vicenza, verrà proposto un laboratorio sulla pasta fresca, che insegnerà a riconoscere la pasta fresca da quella secca, e svelerà i diversi processi di lavorazione, trasformazione ed abbinamento con sughi alla zucca. Parallelamente, infatti, verrà effettuata una dimostrazione pratica per imparare ad intagliare e preparare la zucca di Halloween.

“Un tempo si pensava che tradizione ed innovazione non sarebbero mai andate d’accordo, ma continuare a pensarlo è anacronistico e non consente di stare al passo con i tempi. È necessario, infatti, innovare proprio a partire dai prodotti della nostra tradizione. E di cultura ne abbiamo molta, si tratta di rivalutarla e farla fruttare”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù illustrano le attività in programma il prossimo fine settimana al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, operativo in contra’ Cordenons n. 4 ogni weekend per mettere a disposizione dei consumatori il meglio delle produzioni locali (sabato dalle 8.30 alle 14 e domenica dalle 8.30 alle 13.00).

Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza metterà a disposizione, il sabato, il servizio di consegna della spesa in tutta la città. Facendo la spesa, inoltre, sarà possibile raccogliere i punti per avere in omaggio l’esclusivo trolley di Campagna Amica.

Ricordiamo che a Marostica, domenica 28 ottobre, in occasione dell’Antica fiera di San Simeone, il tema di Halloween farà da filo conduttore anche al mercato di Campagna Amica, che avrà luogo in Piazza Castello per l’intera giornata, dalle 8 alle 19. In caso di maltempo l’evento potrebbe subire delle variazioni.

Mercoledì 31 ottobre al mercato agricolo di Montecchio Maggiore in Piazza Carli (in caso di maltempo sotto ai portici), a partire dalle 15, avrà luogo il laboratorio “Intaglia la zucca”, a cura di Riccarda Mescola. Per godersi a pieno l’evento è necessario portare da casa la zucca, per poterla intagliare e decorare al meglio e non farsi cogliere impreparati per celebrare nel più consono dei modi la notte delle streghe. Il pomeriggio dedicato ai bambini sarà allietato anche dalla presenza dei gonfiabili.