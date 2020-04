VICENZA – Lavori nuovo palcoscenico a Parco Fornaci – Alberi in piazzale Bologna e non solo

Parco Fornaci, nuovo palcoscenico

Sono ripresi ieri i lavori a Parco Fornaci per la realizzazione del palcoscenico, come previsto dal progetto “Sei Verde. Benessere, Vita, Arte, Natura, a Santa Bertilla, San Giuseppe, San Lazzaro, Carpaneda” che si è aggiudicato il secondo posto nell’edizione del Bilancio partecipativo 2017 con 891 voti. Lo scavo è realizzato in corrispondenza della piastra della fontana a pavimento, inutilizzata, dove troverà posto un palco grande 15 per 10 metri e alto 1 metro.I lavori si concluderanno verso la metà di maggio e il palco sarà utilizzabile. Successivamente, presumibilmente in autunno, è prevista la copertura del palco, come richiesto dall’Orchestra Giovanile Vicenza.

A parco Fornaci prosegue lo sfalcio dell’erba, attività di manutenzione necessaria per mantenere igiene e decoro.

Piazzale Bologna

Nuove piante

In via Battaglione Valleogra è previsto l’inserimento di olmi e aceri campestri che si andranno ad aggiungere alle piante già messe a dimora per un totale di 14 esemplari, nell’ambito del Progetto Alberature 2018.

Nel frattempo si sta facendo spazio per la posa e si sta intervenendo per mettere in sicurezza aree asfaltate dissestate dalle radici dei pioppi neri, precedentemente abbattuti.



In Piazzale Bologna sono stati piantati 17 esemplari di peri da fiore, ligustri, frassini nell’ambito del progetto alberature 2016. È stato così completato l’intervento di riordino stradale a cura del servizio mobilità.