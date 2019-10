VICENZA – Lavori in corso in via Quadri: realizzazione percorso ciclo-pedonale

Hanno preso il via i lavori di realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale lungo via Quadri, nel tratto compreso tra strada di Bertesina e la rotatoria con via Scarpa, per una spesa complessiva di oltre 170 mila euro.

Si tratta di un percorso, realizzato in sede propria per un’estensione di 400 metri circa, che consentirà di collegare la ciclabile proveniente da Bertesina, i cui lavori sono da poco terminati, e la direttrice da e per il centro storico, attraverso via Chiminelli e via Riello, e da e per viale Trieste, attraverso il quartiere di Parco Città.

Il cantiere si svilupperà sul lato est di via Quadri (direzione dalla rotatoria con strada di Bertesina verso viale Trieste), con la necessità di un restringimento della corsia di marcia.

Via Quadri resterà sempre percorribile in entrambe le direzioni di marcia.

Il cantiere, a cura del Servizio Mobilità e Trasporti, avrà una durata di 40 giorni, salvo imprevisti e condizioni meteo avverse.