VICENZA – Latte Day per più di 200 bambini

È stato un vero successo il Latte Day progetto di educazione alimentare voluto dal Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari promosso dalla Camera di Commercio di Venezia e Delta Lagunare ed organizzato da Coldiretti Vicenza. Oltre duecento i bambini che hanno partecipato ai lavori al mercato coperto di Campagna Amica, nell’area di Piazza San Lorenzo lo scorso sabato 26 maggio. Il progetto di educazione alimentare è perfettamente riuscito. “Abbiamo organizzato alla grande una giornata straordinaria – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – ed è proprio in queste attività educative che emerge tutto il progetto Coldiretti e la volontà di porre le basi per far crescere dei giovani consapevoli ed attenti alla sana e corretta alimentazione, nonché informati sulla filiera produttiva: dagli ingredienti al prodotto lavorato”.