VICENZA – L’assordante orecchio di Van Gogh con Pacella e Petrina

Con “L’ASSORDANTE ORECCHIO DI VAN GOGH – SINFONIA DI UN SUICIDIO” si chiude la seconda edizione de “I Venerdì al Monte”, ideata dal M° Filippo Furlan per la Fondazione Monte di Pietà di Vicenza. Il progetto è un inedito, commissionato per l’occasione all’attore, autore e regista LIVIO PACELLA e alla compositrice, cantante e pianista DEBORA PETRINA. “Attorno a un progetto di forte spessore – commenta Furlan – ci è parso davvero stimolante mettere in relazione due personalità artistiche apparentemente distanti come Pacella e Petrina, accomunate però dall’arguzia culturale, dal saper correre con coraggio e coerenza fuori dagli schemi, senza cedere a lusinghe commerciali. Nessuno più della figura contradditoria di Vincent Van Gogh ci è sembrato adatto a un’operazione di questo tipo. Siamo davvero in attesa di assistere a un’esperienza estetica complessa e, ci auguriamo, di forte impatto”. Lo spettacolo si compone del testo e dell’interpretazione di Livio Pacella e delle musiche di Debora Petrina, attraverso canzoni originali dell’autrice padovana e sue elaborazioni di altri autori. “L’enigma pittorico ed esistenziale di Vincent Van Gogh, giocato in una inedita chiave musicale, nata dall’incontro tra due personalità eclettiche e furiose – presenta così lo spettacolo Pacella -. La celebrazione dell’anarchia poetica del più pittore tra i pittori, anarchia portata alle sue estreme conseguenze, avviene attraverso oscure illuminazioni, surreali suggestioni e catartici istanti di messinscena e confessione… Può un dipinto mettere a nudo la realtà? Una maschera essere più espressiva di un volto umano? Una menzogna essere più vera della verità? E soprattutto: perché Vincent Van Gogh avvertì la necessità di ingoiare i colori, bruciarsi una mano, tagliarsi un orecchio, e spararsi al ventre? Quando la follia diviene un capolavoro… e un capolavoro diviene pura follia”. “Il progetto – conclude invece Furlan – apre anche il fronte della proposta dedicata alla musica e all’arte contemporanea, che intende diventare asse portante del futuro dell’offerta culturale del Palazzo del Monte e della Chiesa di San Vincenzo. L’edizione 2019 de “I Venerdì al Monte”, infatti, è già in cantiere e sarà dedicata a uno dei massimi compositori contemporanei. Non anticipiamo il nome”. Come sempre, Incontro con gli artisti e aperitivo alle ore 19.30 al Palazzo del Monte, inizio dello spettacolo alle ore 21 nella Chiesa di San Vincenzo. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.