VICENZA – L’assessore Dotto si dimette da tutti gli altri incarichi

Fratelli d’Italia rivolge un plauso alla dott.ssa Isabella Dotto, Assessore alla trasparenza del Comune di Vicenza, per aver responsabilmente e prontamente deciso di dedicarsi a tempo pieno al ruolo che Le è stato affidato dal Sindaco Francesco Rucco: “Riteniamo, così come indicato anche dal Sindaco in campagna elettorale, che l’amministrazione di una Città come Vicenza richieda un impegno a tempo pieno, che mal si concilierebbe con lo svolgimento di altre attività contestualmente esercitate da parte dei componenti della Giunta comunale. Questo è il motivo principale della scelta operata dalla Dott.ssa Isabella Dotto che ha prontamente formalizzato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti, compreso quello di Presidente della Società Sistemi Territoriali S.p.a. Una scelta di responsabilità che rappresenta un importante segnale in merito alla serietà, alla coerenza e all’impegno con il quale Fratelli d’Italia intende caratterizzare il proprio contributo all’azione amministrativa per il bene della Città di Vicenza. Auspichiamo che anche gli altri componenti della Giunta comunale seguano l’esempio di Fratelli d’Italia: sarebbe un segnale importante di cambiamento”.