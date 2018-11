VICENZA – L’Artigianato artistico in mostra al Teatro Comunale

L’ALTRO TEATRO. IDENTITA’ PREZIONE: L’ARTIGIANTO ARTISTICO

IN MOSTRA AL TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA

Si intitola “L’altro Teatro. Identità Preziose” l’esposizione che, fino al 31 gennaio, il pubblico può ammirare nel foyer del Teatro Comunale Città di Vicenza prima degli spettacoli. Una trentina di creazioni declinate sui temi di Danza, Prosa e Musica, realizzate da artigiani che rappresentano altrettante eccellenze. L’iniziativa è di ViArt – vetrina delle piccole imprese protagoniste con i loro prodotti, la loro arte, la loro storia- che rinnova così l’attenzione verso l’Artigianato Artistico nella progettazione di iniziative culturali e promozionali. Realizzata dalla Confartigianato provinciale in partnership con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il sostegno di Camera di Commercio ed Ente Bilaterale Veneto, l’iniziativa intende promuovere il valore dell’Artigianato Artistico in chiave culturale, realizzando “rappresentazioni” in contesti che sono espressione di identità culturale e sociale. “L’Altro Teatro”, quindi, non è la semplice presentazione di manufatti artigianali, ma la “messa in scena” di antichi saperi e raffinata manifattura contemporanea.

I dettagli dell’iniziativa, le opere esposte, gli artisti coinvolti, saranno presentati nel corso di un conferenza stampa in programma per:

VENERDI’ 30 NOVEMBRE, ORE 12

Teatro Comunale Città di Vicenza (viale Mazzini, 39)

Interverranno: il presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Roberto Ditri, il sindaco Francesco Rucco, e il presidente di Confartigianato, Agostino Bonomo.