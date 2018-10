VICENZA – L’ANSIA DI UN’INTERA CITTA’ CHE SCRUTA IL BACCHIGLIONE

Nel video il Bacchiglione alle ore 15.30, sotto uno strano cielo giallo: c’è un’intera città che in silenzio, ne osserva ogni minimo movimento ondeggiante, mentre la paura serpeggia per la piena prevista in nottata.

“Le ultime previsioni della Regione – dice il sindaco Rucco – anticipano la piena del Bacchiglione alla mezzanotte di oggi con un picco di 5,30 metri a Ponte degli Angeli, cioè al di sotto del livello di preallarme dei 5,40 metri. Se questo dato sarà confermato, i numerosi lavori fatti negli anni scorsi in città e a monte dovrebbero preservarci da danni significativi, ma ciò non significa che non ci saranno problemi, in particolare alla rete secondaria. Per questo motivo questa mattina al Coc ho chiesto di attivare una serie di iniziative preventive a tutela dei cittadini a cui consiglio, in particolare se residenti in zone storicamente a rischio, di spostare per tempo veicoli e altri beni dagli interrati. Vanno, inoltre, assolutamente evitati sottopassi e strade che dovessero allagarsi. Mi auguro che nel frattempo si raggiungano le condizioni tecniche per cui la Regione possa collaudare il bacino di Caldogno, mettendo così in sicurezza tutta la zona a valle dell’invaso, compresa la città di Vicenza”.