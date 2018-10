VICENZA – “Lampada della pace”, domani modifiche alla viabilità

Sabato 27 ottobre, per garantire lo svolgimento del pellegrinaggio conclusivo della Lampada della Pace, sono necessarie modifiche alla viabilità.

Dalle 8 alle 14 circa verrà chiuso alla circolazione piazzale della Vittoria. Verranno chiuse inoltre, sempre dalle 8 alle 14, via Dante, da viale Risorgimento Nazionale a viale D’Azeglio, via Petrarca, viale X Giugno fino al confine comunale, viale D’Azeglio, da via Dante a stradella San Bastiano, via Boccaccio.

Potranno verificarsi rallentamenti dalle 9 alle 10 circa in viale Risorgimento Nazionale, viale Fusinato, viale Venezia ed in corrispondenza dell’accesso alla stazione ferroviaria.