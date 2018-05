VICENZA – Ladri in casa mentre prepara il pranzo

Brutta avventura per una donna di 80 anni residente a Vicenza il via Piccoli. La donna è stata derubata ieri mattina fra le 10.30 e le 11 del mattino, mentre stava preparando il pranzo.

Impegnata ai fornelli, non si è accorta che qualcuno, notando la porta finestra della camera da letto rimasta aperta, si è arrampicato sulla grondaia ed è entrato in casa.

Verso le 11 ha abbandonato la cucina per portarsi in camera da letto, scoprendo che i ladri le avevano rubato il contenuto di un cofanetto portagioie (una collana in oro giallo con pendaglio del valore di circa 1500 euro, un anello in oro e un portachiavi anch’esso in oro). Ha quindi chiamato la polizia di Stato di Vicenza per denunciare l’accaduto