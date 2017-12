VICENZA – L’accoglienza della città in attesa del nuovo anno

Fino a domenica 7 gennaio sarà un “Magico Natale” in via Cesare Battisti, corso Palladio e corso Fogazzaro, dalle 9 alle 21, con accoglienti chalet in legno allestiti a cura di Confcommercio di Vicenza che ha proposto quest’anno il progetto natalizio coordinando le diverse associazioni del centro storico, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Le casette in legno saranno addobbate con decorazioni e luci natalizie e proporranno articoli di artigianato a tema natalizio, prodotti alimentari confezionati, decorazioni per la casa ed oggettistica da regalo. Tutti i giorni sarà quindi possibile acquistare oggetti tipici immergendosi in un’atmosfera che ricorda i mercatini delle località montane.

Informazioni: Confcommercio, tel. 0444964300, ascom@ascom.vi.it

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre e da venerdì 5 a domenica 7 gennaio, l’associazione culturale “Pandora” proporrà in piazza delle Erbe l’edizione natalizia di un mercatino che finora ha sempre riscosso un buon successo di pubblico. “Fuori Mercato – rassegna di Natale di artigianato creativo, remake ed arte” offrirà idee per i regali con l’esposizione di artigianato creativo e artistico insieme ad articoli di abbigliamento, accessori per la casa e gioielli vari, articoli vintage, di artigianato e derivati dal riciclo creativo, tutti legati al periodo natalizio. Verrà dato spazio anche alle Onlus con banchi a tema natalizio. I 15 gazebo, saranno a disposizione dalle 9 alle 19.30 e proporranno iniziative collaterali: laboratori per grandi e piccoli per la costruzione di un piccolo Babbo Natale e un mosaico a tema natalizio, musica di intrattenimento e la presenza di un mimo. L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Pandora in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Informazioni: Associazione Culturale Pandora tel. 3470802580, associazioneculturalepandora@gmail.com

Eventi

Sabato 30 dicembre in corso Fogazzaro, in via Cesare Battisti e in corso Palladio dalle 15 alle 18.30 il “Gruppo musicale di zampognari” proporrà un intrattenimento itinerante con musiche natalizie. A cura Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: goldlion66@gmail.com

Lunedì 1 gennaio 2018 alle 17, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, in via M. da Montegallo, “Concerto di Capodanno” con la Symphoniae Orchestra, diretta da Marcello Godi: soprano Anna Maria Di Filippo, tenore Michele Manfrè, baritono Pier Zordan. Ingresso libero. A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi della Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: info@teatrocabalbi.com – www.teatrocabalbi.com

Trenino di Natale

Da venerdì 22 dicembre al 6 gennaio il trenino di Natale, per iniziativa dell’assessorato alla semplificazione e innovazione, circolerà in centro storico tutti i giorni, dalle 11 alle 19.

Salire a bordo costerà 2,50 euro a persona (tariffa sia adulti che per bambini).

Il trenino percorrerà il centro storico ma è prevista anche una sosta al mercato ortofrutticolo da cui si potrà arrivare in centro.

Musei

Negli ultimi giorni dell’anno i musei rimarranno aperti per accogliere i visitatori. Per tutti i musei civici, per il Museo diocesano e per il Museo del Gioiello è prevista la chiusura lunedì 1 gennaio.

Teatro Olimpico e Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti come d’abitudine dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30).

Palazzo Chiericati sarà aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30) dalla domenica al giovedì, e dalle 9 alle 19 (ultima entrata 18.30) il venerdì e il sabato.

La chiesa di Santa Corona sarà aperta dalle 9 alle 17, ultima entrata 16.30. Tutti i sabati riapertura alle 17.30 per la Santa Messa.

L’ingresso è sempre gratuito al Museo del Risorgimento e della Resistenza (orario: 9-13 e 14.15-17; ultima entrata 16.30). Per informazioni: www.museicivicivicenza.it.

Infine, il Museo Diocesano sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il 31 dicembre osserverà l’orario dalle 10 alle 14.

Il Museo del gioiello sarà aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9 alle 12 dal martedì al venerdì e dalle 11 alle 19 il sabato e la domenica.

Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari e il Palladio Museum rimarranno aperti anche l’1 gennaio.

Le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari (orario 10-18) saranno aperte tutti i giorni. Il 31 dicembre saranno visitabili dalle 10 alle 14, l’1 gennaio dalle 14 alle 18.

Il Palladio Museum (orario 10-18) resterà aperto il 31 dicembre dalle 10 alle 14 e l’1 gennaio dalle 14 alle 18.

Per l’acquisto dei biglietti di ingresso ci si può rivolgere all’Ufficio Iat (Informazione accoglienza turistica) in piazza Matteotti 12 (a fianco entrata giardino del Teatro Olimpico)

aperto dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 17.30, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.30. L’1 gennaio è aperto dalle 13.30 alle 17.30.

Tel. 0444320854, email: iat@comune.vicenza.it

La biglietteria al Museo Naturalistico Archeologico, in contra’ Santa Corona 4, è aperta da martedì a domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.45. Chiuso l’1 gennaio.

Tel. 0444 320854, email: iat@comune.vicenza.it

L’Infopoint in Basilica palladiana è a disposizione per la vendita del biglietto unico speciale mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” e del biglietto speciale ridotto Palazzo Chiericati.

dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 17, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.30

Tel. 0444222855

Mostre

La mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” in Basilica palladiana rimarrà aperta domenica 31 dicembre 2017 dalle 9 alle 2 di notte e lunedì 1 gennaio 2018 dalle 10 alle 20 www.lineadombra.it

La mostra itineranti Paolo Rossi – Great Italian Emotions e l’Italia dell’82, a Palazzo Cordellina, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, sarà chiusa l’1 gennaio 2018.

http://www.pablitogreatitalianemotions.com/

Infine si segnala che Parco Querini è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 17, rimane chiuso l’1 gennaio.

Gli eventi si possono consultare nel calendario del sito www.comune.vicenza.it al link http://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/186364