VICENZA – La trota di Ferrazza protagonista al Mercato Coperto

“Il made in Italy è un marchio di qualità, di qualsiasi prodotto si parli. Nell’agroalimentare, però, nella nostra provincia vantiamo di un vero e proprio primato di eccellenze, che sicuramente ci qualificano sul panorama nazionale. Un tripudio di colori e sapori che possiamo decidere se e quando mettere in tavola in ogni stagione. Una fortuna che non tutte le regioni hanno e della quale dobbiamo essere consapevoli, per sfruttarla in cucina, ma anche per promuoverla con orgoglio, che è ciò che stiamo facendo con Campagna Amica, attraverso i nostri mercati ed i punti di vendita diretta nel territorio”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù introducono il prossimo weekend a tema al mercato coperto di Campagna Amica in via Cordenons n. 4 a Vicenza, uno dei 15 mercati della provincia berica, che si affiancano agli oltre 70 punti di vendita diretta presso le aziende agricole del territorio.

Questo weekend, in particolare, ad irrompere al mercato sarà la trota d’Alta Valle dell’allevamento di Paolo Tibaldo, un prodotto di nicchia che entra a far parte delle eccellenze che compongono la selezione di prodotti del mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza.

Non meno importante, però, sarà l’altro grande protagonista di questo weekend, l’olio d’oliva, presente sabato 17 novembre grazie alla collaborazione con la cooperativa Olibea ed all’agriturismo Le Poscole di Castelgomberto, che illustrerà sapientemente come si produce e si degusta l’olio d’oliva del nostro territorio. Con l’occasione verrà anche proposto un laboratorio di cucina in cui verrà presentata la cottura della trota utilizzando il buon olio a km0 e le olive vicentine, nonché altre divertenti e colorate preparazioni con le olive.

Domenica 18 novembre, invece, oltre ad una riproposizione della degustazione dell’olio d’oliva, si sarà un primo assaggio del Natale, con un laboratorio del tutto originale per la preparazione della corona dell’avvento a km0.

“Questo fine settimana rientra tra i weekend tematici dedicati ai prodotti della cucina – concludono Cerantola e Palù – pensati poiché riteniamo importante che i consumatori conoscano le loro proprietà ed il miglior impiego che se ne può fare. La trota è indubbiamente un prodotto da riscoprire e reintrodurre, per le sue proprietà e per la sua leggerezza, nella nostra cucina, mentre per l’olio d’oliva appare quasi superfluo ogni commento, trattandosi di uno degli alimenti cardine della dieta mediterranea. Occorre sempre ricordarsi, però, che quando lo si acquista bisogna leggere attentamente l’etichetta e non dimenticarsi che la qualità si traduce sempre in sana alimentazione, quindi benessere”.

Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, operativo ogni sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle 13.00, metterà a disposizione, il sabato, il servizio di consegna della spesa in tutta la città. Facendo la spesa, inoltre, sarà possibile raccogliere i punti per avere in omaggio l’esclusivo trolley di Campagna Amica.