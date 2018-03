VICENZA – La squadra mobile incastra Lupin rumeno… in Romania

Credeva di poter sfuggire alle maglie della giustizia italiana, evadendo per ben due volte dagli arresti domiciliari e girovagando liberamente in Europa nonostante avesse commesso diversi crimini nel nostro Paese. Ma non sospettava che la Polizia di Stato di Vicenza si fosse messa sulle sue tracce anche all’estero, collaborando in modo intenso e puntuale con le forze di polizia di altri Paesi. Un pericoloso criminale, noto dalle nostre parti per aver commesso diversi crimini (furto, rapina impropria, lesioni, etc) è stato assicurato alla giustizia.

Si tratta di Catalin Ene Marin, rumeno di 26 anni, pregiudicato, specializzato in furti in abitazione e esercizi commerciali. I dettagli del suo arresto sono stati resi noti oggi in questura a Vicenza dal dirigente della Squadra Mobile berica, Davide Corazzini e dal vicecommissario Gianpaolo Bettini.

Catalin Ene Marin era stato condannato a 1 anno, 11 mesi e 15 giorni, per rapina impropria e lesioni in seguito ad un tentato colpo organizzato, assieme a due complici, ai danni di un bar di Rosà il 2 febbraio 2010. In quel caso fu sorpreso dai titolari, ne nacque una colluttazione e alla fine venne arrestato grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Il 31 marzo 2011 fu arrestato dalle volanti della Polizia di Stato di Vicenza a Lerino di Torri di Quartesolo, sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di consumare un furto in abitazione.

Su di lui pendeva quindi un ordine di carcerazione per cumulo di pena, di 2 anni, 1 mese e 25 giorni di reclusione.

In seguito a condanna del 2014 fu messo agli arresti domiciliari, ma evase dopo poco.

Rintracciato a Tezze sul Brenta durante un controllo fu riarrestato e il 23 novembre 2016 fu emesso un ordine di carcerazione con misura alternativa degli arresti domiciliari. A gennaio del 2017 evase nuovamente e nell’ultimo anno la squadra mobile ha avviato un’attività di intelligence estesa in ambito europeo in particolare con le autorità rumene. E’ stata rilevata la sua presenza in Austria, Svizzera, in Francia e in Romania. E’ stato emesso un mandato di cattura europeo e ai primi di marzo la polizia rumena l’ha intercettato in un appartamento a Galati.

La squadra mobile ha avviato le procedure burocratiche finalizzate ad ottenerne la consegna.