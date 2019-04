VICENZA – La Serbia e l’Italia fra il 1914 e il 1918

La Serbia e l’Italia, a Palazzo Cordellina una mostra fotografica sul periodo 1914-1918

Inaugurazione sabato 13 aprile alle 11

Sarà inaugurata sabato 13 aprile alle 11 a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, la mostra fotografica “La Serbia e l’Italia: un esempio di solidarietà 1914–1918” con documenti storici custoditi nell’Archivio della Repubblica di Serbia.

Saranno presenti il sindaco Francesco Rucco, il consigliere comunale Leonardo De Marzo con delega ai gemellaggi e alle relazioni internazionali, il console onorario della Repubblica di Serbia Loreta Bagio e l’ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia Goran Aleksic.

La mostra, in programma dal 13 al 19 aprile nella sede di Palazzo Cordellina, è organizzata dal Consolato Onorario della Repubblica di Serbia in Veneto in collaborazione con I.T.A.C.A. e con il Comune di Vicenza.

Saranno esposti documenti sulla storia della Serbia durante la prima guerra mondiale, con particolare attenzione alle relazioni serbo-italiane (diplomatiche, culturali e militari) nel periodo dal 1914 al 1918 e il contributo della Serbia nella vittoria degli alleati.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.