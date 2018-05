VICENZA: la sen. Daniela Sbrollini (PD) condanna i post nazisti

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Daniela Sbrollini:

“Oggi il Giornale di Vicenza riporta comportamenti e dichiarazioni di stampo fascista e nazista a opera di diversi candidati del centrodestra che sostengono Francesco Rucco. Nella nostra città, decorata con la medaglia d’oro per la resistenza, come in tutto il Paese, questo è inaccettabile! Il comune di Vicenza è uno tra i pochi ad aver introdotto l’obbligo di accettazione di ripudio del fascismo nella domanda di concessione degli spazi pubblici. I nostri cittadini ripudiano ogni tipo di fascismo e razzismo. Chi ha pronunciato queste parole non deve entrare nelle istituzioni democratiche!

I vicentini sanno che l’alternativa c’è e si chiama Otello Dalla Rosa, il candidato unitario del centrosinistra! ”