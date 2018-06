VICENZA – La polizia locale trova accampamento abusivo, Rucco: “Bene, intensificheremo i controlli”

Attività della Polizia locale: trovato un accampamento abusivo e denunciata una persona per detenzione di sostanze stupefacenti

Recuperati una bici rubata e i beni sottratti ad un negozio

Ieri e oggi gli agenti della Polizia locale sono intervenuti nel territorio a contrasto del degrado con il ritrovamento di un accampamento abusivo e con la denuncia di una persona per detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre sono stati recuperati una bici rubata e dei beni sottratti ad un negozio.

“Mi complimento con il comandante e gli agenti della nostra Polizia locale per i risultati raggiunti in questi giorni, che dimostrano ancora una volta la capacità degli agenti di operare con efficacia al fianco delle forze dell’ordine per il contrasto dei fenomeni di degrado e microcriminalità – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. Nei prossimi mesi continueremo ad operare in questa direzione, inserendo questa attività nel quadro più ampio di un piano per la sicurezza e la lotta al degrado che, partendo dalle zone più sensibili quali i parchi e le aree verdi, arrivi ad interessare l’intera città”.

Via Bedeschi, trovato un accampamento abusivo

Questa mattina le pattuglie antidegrado della polizia locale si sono recate in via Bedeschi in seguito alla segnalazione della presenza di un accampamento abusivo.

È stato così possibile verificare che all’interno dell’area verde un uomo di 60 anni, tunisino, con regolare permesso di soggiorno a tempo indeterminato, già noto agli agenti intervenuti per alcuni precedenti, si era costruito una capanna con mezzi di fortuna facendone il proprio domicilio.

Un verbale da 50 euro è stato quindi redatto dagli agenti a carico dell’uomo per aver bivaccato in aree verdi, mentre il suo nome verrà segnalato dal sindaco alla questura per la verifica del mantenimento delle condizioni che legittimano la titolarità del permesso di soggiorno.

L’area infine è stata ripulita e liberata dalle suppellettili rinvenute dagli addetti di Aim Ambiente, contattati dalla polizia locale per un intervento urgente.

Via Torino, denunciata una persona per detenzione di sostanze stupefacenti

Ieri, lunedì 18 giugno, alle 18.30 la pattuglia antidegrado della polizia locale, insieme alla pattuglia in borghese, ha effettuato un controllo in via Torino.

Delle quattro persone controllate, extracomunitarie, due stavano facendo uso di alcolici e pertanto sono state sanzionate per consumo di bevande alcoliche in area pubblica (50 euro). In particolare uno dei due era privo di documenti e all’interno del pacchetto di sigarette in suo possesso deteneva 3.10 grammi di hashish. Quest’ultimo ha seguito spontaneamente gli agenti al Comando di polizia locale in contra’ Soccorso Soccorsetto per l’identificazione. La perquisizione ha consentito di rinvenire due involucri, occultati negli slip, contenenti 4.82 grammi di marijuana e 1.14 grammi di cocaina divisa in dosi, pronta per la vendita. Le sostanze stupefacenti sono state, quindi, analizzate dal gabinetto di Polizia Scientifica della Questura. La persona, P. R., è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti.

Furto di bici a pedalata assistita

Ieri mattina, alle 10.45, in contra’ san Silvestro, è stato fermato il cittadino extracomunitario T.M.A., 28 anni, di origine tunisina, senza fissa dimora in Italia, a bordo di una bicicletta a pedalata assistita di colore nero. Poco prima infatti era stato segnalato alla centrale operativa il furto di un velocipede dello stesso tipo, marca Askoll, del valore di circa mille euro, avvenuto in viale Mazzini.

Per accertare eventuali responsabilità del soggetto fermato, gli agenti hanno quindi accompagnato l’uomo negli uffici del comando di contra’ Soccorso Soccorsetto, dove si trovava il proprietario del mezzo rubato, intento a sporgere denuncia, il quale, senza incertezze, ha subito riconosciuto il responsabile del furto patito. La bicicletta è stata quindi immediatamente restituita, mentre il cittadino tunisino è stato denunciato per ricettazione.

Furto in negozio

Durante il servizio di controllo del territorio, ieri sera, poco prima delle 19.30, una pattuglia della polizia locale ha fermato, dopo un breve inseguimento a piedi tra piazzale Bologna e Campo Marzo, sul lato del parco giochi, due cittadini romeni, un uomo e una donna. I due si stavano allontanando di corsa verso la stazione ferroviaria, dopo aver commesso un furto in un negozio di viale Milano 62.