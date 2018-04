VICENZA – La Polizia cerca un ladro di bici e ne trova altri due

Non è andata a buon fine la ricerca di un ladro di biciclette in zona Ferrovieri la scorsa notte, ma la polizia, chiamata sul posto da un cittadino, ha fermato due individui scoprendo che a loro volta avevano rubato due bici poco prima. L’episodio è avvenuto la scorsa notte alle 3 nella zona del parco giochi di via Corridoni. Un residente ha allertato la questura perché aveva notato un individuo che stava armeggiando per rubare il suo velocipede parcheggiato nel cortile.

Sul posto si sono portate le volanti della Polizia di Stato di Vicenza che hanno intercettato due soggetti giovani a piedi, che si stavano dirigendo da via Chiesa a via Maganza. Fermati, hanno inizialmente tenuto un atteggiamento sfrontato nei confronti degli agenti, ma dopo un po’ hanno confessato di aver rubato due bici e di averle nascoste dietro un grosso cespuglio in via Baracca lungo l’argine del Retrone. In effetti le due bici si trovavano nel posto indicato, ma non corrispondevano a quella appena rubata al residente che aveva chiamato la polizia.

I due sono stati denunciati per furto. Si tratta di un 15enne moldavo (iniziali D.A.) e di un suo connazionale 20enne , risultato clandestino e per questo denunciato.