VICENZA – La Polizia arresta l’Uomo Ragno: Toropoc ancora in manette

(P.U.) – Nel video: l’intervista al dirigente della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Vicenza, Davide Corazzini

VICENZA – Le sue abilità fisico-motorie sono ormai note. Del resto, da anni ormai, Narcis Mihai Toropoc è al centro delle cronache cittadine per episodi di furto, rapina, ricettazione e molto altro. Un lungo curriculum che adesso porta ai nodi degli arresti e delle condanne.

Uscito dal carcere circa un mese e mezzo fa, il cittadino rumeno di 33 anni, è stato arrestato stamane dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Vicenza, coordinata dal sovrintendente Antonio Campagnolo.

La notizia è stata resa nota dal dirigente della Squadra Mobile vicentina, Davide Corazzini (vedi intervista video sopra).

L’arresto arriva dopo una lunga attività di indagine nella quale la Squadra Mobile è riuscita ad associare al rumeno una serie di furti avvenuti in città e a Creazzo fra il 2017 e il 2018. Attività nella quale Toropoc agiva spesso assieme ad un altro rumeno, Elvis Cristian Sirbea. L’elemento che lo contraddistingue è la sua incredibile agilità. Di corporatura magra e basso di statura (165 cm), è in grado di arrampicarsi fino ai piani superiori dei condomini. Come ha sottolineato poi il capo della Squadra Mobile Corazzini, Toropoc non agisce in base a piani preordinati con obiettivi calcolati, ma in maniera più o meno casuale. Nel momento in cui capisce che le sue abilità fisiche lo possono portare ad un obiettivo, agisce.

Quattro gli episodi contestati al 33enne rumeno.

Il primo risale al 10 luglio 2017, quando, secondo gli inquirenti, scavalcò la recinzione di una casa in via Carpaneda e si introdusse in un appartamento, ma fu sorpreso dalla figlia del proprietario e fuggì. Il secondo episodio risale al 3 agosto 2017, quando si arrampicò su un albero in via Paganini e, arrivato alla cima la fece ondeggiare lanciandosi sul terrazzino di una casa, vi entrò e rubò un cellulare.

Il 9 febbraio 2018, sempre secondo gli inquirenti, si introdusse nel cortile di un condominio in via Pecori Giraldi, ne scavalcò la recinzione ed appoggiò una trave di legno alla finestra di un appartamento tentando di entrare, ma in quell’occasione fu sorpreso da un ispettore di polizia fuori servizio e fuggì.

Il 2 aprile 2018, a Creazzo, rubò dal sottoscala di un’abitazione una bicicletta e una valigia contenente materiale elettrico.

Molti gli elementi che riconducono a Toropoc: il modus operandi, i confronti fotografici e il riconoscimento di vittime e testimoni, immagini di videosorveglianza compatibili con la sua presenza nei luoghi dei furti, etc.

Da qui la richiesta di arresto da parte del PM per tentato furto e furto aggravato.

Toropoc è stato individuato stamane all’Ex Sartori ed ha tentato di fuggire ma è stato intercettato in un’altro edificio dismesso e rifugio di senzatetto in via Frescobaldi