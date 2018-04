VICENZA – La pianista Emma Pestugia per I Venerdì al Monte

Il secondo appuntamento della rassegna I Venerdì al Monte, che si terrà domani venerdì 13 aprile, propone la pianista Emma Pestugia. La serata si dividerà in due momenti: alle 19.30 Emma Pestugia sarà a disposizione del pubblico per una chiacchierata aperitivo nel cavedio de Il Palazzo del Monte, mentre alle 21 la pianista sarà invece all’interno della chiesa S. Vincenzo Martire in piazza dei Signori a Vicenza per l’esibizione. “Nel centenario della morte di Claude Debussy, e in omaggio a Vincent Van Gogh, fil rouge de “I Venerdì al Monte” di quest’anno, la pianista Emma Pestugia debutta a Vicenza con uno dei capolavori del maestro francese: Estampes, il trittico composto nel 1903”: è Filippo Furlan, direttore artistico della rassegna musicale organizzata da Palazzo del Monte in collaborazione con La Fondazione Monte di Pietà, a presentare il secondo appuntamento. “Seguirà un’incursione ottocentesca nel Liszt degli Anni di Pellegrinaggio – continua Furlan -. Autore amatissimo da Emma Pestugia, in Venezia e Napoli Liszt trasfigura nelle sue cartoline sonore la celebre “Biondina in gondoleta”, un’aria dall’Otello di Rossini e un tema di Cottrau per una scatenata tarantella finale. La seconda parte del recital ci porta in Russia e mette in intelligente relazione due lavori pressoché coevi di Rachmaninov e Prokof’ev: gli Etudes-Tableaux del primo (con due estratti dalla seconda serie) e la sintetica, compulsiva Terza Sonata del secondo”. Nata nel 1997 a Treviso, Emma Pestugia ha iniziato lo studio del pianoforte con la Prof.ssa Lorella Ruffin del Conservatorio “C. Pollini” di Padova, partecipando anche al corso di Alto Perfezionamento Musicale tenuto dalla Prof.ssa Laura Palmieri presso il Conservatorio “dell’Abaco” di Verona. Attualmente frequenta il corso Triennale Accademico presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia sotto la guida della prof.ssa Isabella Lo Porto. “Ho iniziato pianoforte – racconta Pestugia – quando avevo otto anni: non mi era chiaro cosa suonare, ma volevo avvicinarmi a tutti i costi alla musica. Adesso è la mia vita, ma ci sono stati degli ostacoli: ho imparato piano piano cosa volesse dire partecipare a un concorso, esibirsi in pubblico. Né mio padre né mia madre sono musicisti, quindi anche loro hanno scoperto questo mondo con me e ora vorrei diventare musicista a tutti gli effetti”.