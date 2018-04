VICENZA – La passerella di Contra’ Barche diventa permanente

Contra’ Barche: lavori alla passerella pedonale che diventerà permanente, e interventi al parcheggio

Siglato l’accordo tra Comune, Provincia e Aim

Da provvisoria a permanente, da manufatto di cantiere a parte integrate di contra’ Barche. Il futuro della passerella che venne installata a fine 2015 per consentire il passaggio di pedoni e ciclisti dal parcheggio al quartiere delle Barche e viceversa, durante i lavori al ponte sul fiume Retrone, è stato deciso stamane dalla giunta con l’approvazione del progetto definitivo.

“La soluzione nata per non far andare i pedoni in mezzo alla strada durante il cantiere sul ponte – spiega l’assessore alla cura urbana – si è dimostrata funzionale. Ma per diventare una struttura permanente, la passerella ha bisogno di essere migliorata, per lo più dal punto di vista estetico. Ma andremo a migliorare anche il parcheggio e i percorsi, in modo che non ci siano barriere architettoniche”.

La Provincia, proprietaria dell’area di sosta, il Comune, che la ha in gestione, e Aim, che in global service si occupa della manutenzione e della gestione del parcheggio, hanno già siglato l’accordo, che prevede un investimento complessivo di 135 mila euro per rendere definitiva la passerella e apportate migliorie al parcheggio, così da renderlo ancora più fruibile, dopo un primo anno di utilizzo pubblico in costante ascesa.

La struttura principale della passerella rimarrà invariata, in quanto realizzata secondo le normative. A cambiare saranno le finiture, in modo da renderle più adeguate al contesto centrale e di pregio della zona: largo quindi alla pietra di Vicenza per pavimentazione e rivestimento, in luogo della lamiera, così da risolvere anche il problema della rumorosità dei passi; e sostituzione del corrimano con un altro, in acciaio, più in armonia con la ringhiera esistente. Inoltre è prevista la realizzazione ex novo di una rampa di accesso per le persone con disabilità.

Quanto al parcheggio, per aumentarne ancora di più l’utilizzo, verranno fatti interventi di riqualificazione alle aree verdi, alla segnaletica e agli accessi.

Sia per la passerella che per il parcheggio, infine, verrà potenziata l’illuminazione, così da rendere più sicuro l’utilizzo dell’area di sosta anche in orario serale e notturno.

Dal punto di vista finanziario, l’accordo prevede che 25 mila euro derivanti dai proventi della sosta siano destinati a migliorie al parcheggio nei tre anni dal 2017 al 2019, in considerazione anche dell’aumento dell’utilizzo del parcheggio. A questi 75 mila euro, i restanti 60 mila, destinati invece alla passerella, verranno finanziati a mutuo.