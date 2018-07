VICENZA – La musica “giapponese” all’Olimpico

Venerdì 20 luglio alle 20 torna puntuale, come ogni estate, l’appuntamento al Teatro Olimpico di Vicenza con il “Concerto dei Giovani Musicisti Giapponesi”, organizzato dall’Accademia Musicale del Veneto, presieduta da Carmine Carrisi, e dall’Associazione Italo-Giapponese, presieduta da Cunico Nagakawa. L’evento è patrocinato dal Comune – Assessorato alla Cultura e dal Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” della città.

Una ventina i musicisti e i cantanti selezionati per esibirsi all’atteso concerto vicentino, giovani promesse del canto, del pianoforte, del flauto e del violino. Lo spettacolo vedrà la partecipazione, anche quest’anno, di Antonio Camponogara come pianista accompagnatore. Interessante il programma, che accanto a grandi classici proporrà anche brani di compositori orientali.

«È sempre un piacere – commenta Carrisi – ospitare a Vicenza questi giovani strumentisti e cantanti provenienti da una realtà così lontana, ma alla quale ci lega il comune amore per la musica. Questo appuntamento all’Olimpico rappresenta una grande occasione di verifica e visibilità per loro, ma anche, per tutti noi, un’opportunità preziosa per conoscere le nuove leve della scuola giapponese, con la quale da anni intratteniamo uno stretto rapporto di collaborazione».

Il concerto è ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, nella sede dell’Accademia Musicale del Veneto, in viale della Pace, 374 a Vicenza (0444 514367 dalle 16 alle 19), oppure all’Ufficio IAT di Vicenza, in piazza Matteotti 12, dalle 9 alle 18.