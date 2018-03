VICENZA – La maestra e la camorrista al Galla Caffè

Oggi alle ore 18.00 alla libreria Galla 1880 Federico

Fubini dialoga con Mariapia Veladiano e presenta il suo nuovo libro “La

maestra e la camorrista” edito da Mondadori. Fubini, editorialista di

economia per le pagine del Corriere della Sera, affronta in questo suo

nuovo lavoro un tema che attraversa e intreccia differenti problemi. Lo

spunto iniziale è squisitamente economico ed è chiarito dal sottotitolo

del libro che recita così: perché in Italia resti quello che nasci.

Infatti, da un’attenta analisi dei dati emersi da uno studio della Banca

d’Italia emerge con chiarezza che nel nostro paese manca la mobilità

sociale. In sostanza, le famiglie ricche sono sempre le stesse e le

classi popolari sono sempre ferme, incatenate alla loro posizione. Un

paese ingessato in cui la grande promessa della modernità, quella

dell’emancipazione e della liberazione delle energie sociali, sembra

essere svanita. Fubini si interroga sui motivi di questa sostanziale

sconfitta e ne rintraccia le origini nel nostro sistema educativo.

È chiaro allora come non sia casuale la presenza di Mariapia Veldiano,

scrittrice ma anche educatrice e preside di una importante scuola

cittadina e quindi persona tra le più indicate e informate sul

funzionamento del sistema educativo nazionale. Fubini pone il tema

dell’istruzione – e della cultura in genere – come principale fattore di

crescita, non solo personale ma anche economica e sociale del paese, un

tema troppo spesso passato in secondo piano e trascurato dai governi

nazionali e regionali. Per cresce, per uscire dalla crisi, per inventare

e innovare serve prima di tutto sconfiggere la povertà educativa e

intervenire fin dai primi anni di vita perché, secondo l’autore, un

asilo d’infanzia «rende più di un bond».