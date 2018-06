VICENZA- La giunta Rucco verrà ufficializzata lunedì

Una giunta con volti nuovi e capace di creare quel valore aggiunto di credibilità e capacità utile a rilanciare Vicenza in tempi brevi: per questo serve tempo, e probabilmente verrà definita e comunicata lunedì prossimo. Un week end intenso, dunque, che servirà a Francesco Rucco per comporre le ultime tessere del suo puzzle politico. Due le questioni calde, il derby forzista tra Marco Zocca e Matteo Tosetto, con il primo forte dei voti ottenuti, il secondo ben gradito dall’establishment azzurro regionale e nazionale e la questione leghista legata al gradimento su Andrea Pellizzari, forte per Rucco un po’ meno per Celebron, segretario leghista. Silvio Giovine e Valeria Porelli sembrano blindati, facile che entri una donna come tecnico, Lucio Zoppello dovrebbe entrare in quota Rucco, mentre partita aperta sui nomi leghisti, oltre alla Tolio.