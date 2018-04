VICENZA – La fiera dell’arpa arriva in città con “Arpissima 2018”

Nel fine settimana del 20, 21 e 22 aprile il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza ospiterà la seconda delle cinque tappe di “Arpissima 2018 – L’arpa: musica, passione e molto di più”: rassegna concertistica itinerante promossa da una fra le più importanti case costruttrici di arpe da concerto al mondo, la Salvi Harps, la quale ha una sede anche negli Stati Uniti. Una tre giorni che prevede recital di artisti locali e di fama internazionale, masterclass, workshop, mini-concerti di studenti (sia come solisti che in ensemble) e naturalmente l’esposizione di strumenti musicali ed accessori. Una vera e propria fiera dell’arpa che in questa edizione pone al centro le molteplici sfumature di cui è capace l’elegante strumento dalla forma triangolare. Ogni location presenta un suo programma esclusivo di ospiti ed eventi: a Vicenza si esibiranno il Duo Avalokite, composto da Patrizia Boniolo, prof.ssa di arpa al Pedrollo e supervisor locale per “Arpissima 2018”, con l’ex docente Guido Facchin alle percussioni, e in qualità di ospite internazionale la famosa arpista austriaca Elisabeth Plank. Il concerto inaugurale, affidato al duo, avrà luogo al conservatorio domani (venerdì 20 aprile) alle 18 e si concentrerà sulla particolare combinazione timbrico-ritmica degli strumenti coinvolti e gli sbalorditivi effetti coloristici dell’arpa, mentre il recital della Plank si terrà sabato 21, sempre alle ore 18. Nata a Vienna nel 1991, Elisabeth Plank ha debuttato a 17 anni al Konzerthaus di Vienna. Il suo primo album “L’arpa notturna” (2017), pubblicato dall’etichetta tedesca ARS Produktion, è stato sostenuto dal Bank Austria Art Award. Ha vinto numerosi premi in vari concorsi nazionali e internazionali (in Germania, Austria, Italia e Giappone) e, per quanto si sia posta all’attenzione del pubblico e della critica con un repertorio di tipo classico (da Haendel a Debussy, passando per Mozart), è molto impegnata nella promozione di musica contemporanea (sono state composte appositamente per lei tre opere). La Plank interverrà anche domenica durante la “maratona musicale”, in programma dalle 9 alle 18. La tappa vicentina di “Arpissima 2018” vedrà inoltre la presentazione, all’interno dell’esposizione, del nuovo modello Diva: arpa dal design avvolgente che sarà a disposizione dei musicisti che vorranno provarla.

Ingresso gratuito