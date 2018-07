VICENZA – La felicità ha il sapore della salute

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Il cibo come strumento di meditazione, salute e socialità. Ne parlerà Luigi Fontana, professore di Medicina e Scienze nutrizionali all’Università di Brescia e alla Washington University di St. Louis (Usa), che giovedì 12 luglio alle 18.15 incontrerà il pubblico della Fondazione Zoé – Zambon Open Education a palazzo Bonin Longare (corso Palladio 13).

Filo conduttore dell’incontro sarà il libro recentemente uscito per Slowfood editore, scritto da Fontana assieme allo chef stellato Vittorio Fusari, “La felicità ha il sapore della salute”.

Gli studi di Fontana sugli effetti della restrizione calorica sugli esseri umani hanno aperto una nuova area nel campo della ricerca nutrizionale, contribuendo a renderlo uno dei massimi esperti mondiali nel campo della nutrizione e degli stili di vita e nella promozione della longevità in salute.

L’obiettivo del libro è farci riflettere, anche attraverso succulente ricette, ricerche e studi accademici, sul nostro rapporto con il cibo, su quanto lo conosciamo, su come possiamo riprenderci il tempo da dedicare al più prezioso alleato della nostra salute. La base, secondo Fontana, è molto semplice: mangiare meno e meglio . Non si tratta di rinunciare al gusto, ma di scegliere il cibo giusto e sapere come cucinarlo.