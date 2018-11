VICENZA: La fake della settimana, il Custom Club non c’entra con la meningite

Il militare americano ricoverato all’Ospedale di Vicenza sta bene, l’intervento dei sanitari vicentini è stato efficace e presto potrà riprendere la sua vita regolare. Quello che non sarà semplice, invece, sarà recuperare il danno di immagine che il Custom Club, il locale di Vicenza Est che era stato inizialmente individuato come il possibile luogo del contagio della meningite poi rivelatosi un clamoroso falso. Lo sostengono con chiarezza i titolari ed i loro legali, lo dicono le telecamere che nei file di sorveglianza non contemplano né l’entrata né l’uscita del militare la sera in cui si è sentito male e ora la psicosi da caccia all’untore che ha colpito il locale dovrebbe rientrare e far tornare alla normalità il flusso di giovani che nelle settimane scorse hanno diffuso il tam tam che parlava del Custom come di un luogo da evitare per il pericolo del contagio. Sarebbe interessante capire come è uscita la notizia che ha causato un danno così evidente al music club di Vicenza Est, e probabilmente nei prossimi giorni ci saranno sviluppi, ma rimane che nelle community dei giovani frequentatori di locali la paura si è sentita, nonostante le Autorità Sanitarie non abbiano mai chiuso il club né provveduto a restrizioni. Una chiacchiera, insomma, ma al vetriolo.