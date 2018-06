VICENZA – “La colazione perfetta”: ecco le scuole vincitrici

Si è conclusa ieri, martedì 5 giugno con la premiazione dei vincitori la seconda edizione del concorso “La colazione perfetta: latte e…”, iniziativa rivolta alle scuole di Vicenza e provincia, organizzata dalla Centrale del Latte di Vicenza. Al concorso hanno partecipato 75 scuole, più di 250 classi per un totale di oltre 5000 alunni coinvolti. Il concorso “La colazione perfetta: latte e…”, è stato promosso con l’intento di stimolare l’approfondimento da parte dei più piccoli sulla filiera del latte. Gli elaborati sono stati presentati, in forma di testo, immagini, audio e video, sviluppando in vari modi il tema “La colazione perfetta: latte e…”. Ogni classe iscritta ha ricevuto un set di materiale didattico di consumo in omaggio per la realizzazione degli elaborati. Il concorso ha messo in palio 5 iPad consegnati alla Scuola dell’Infanzia “San Giorgio” di Sorio di Gambellara, Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice Fondazione” di Cornedo Vicentino, Scuola Primaria “Sandra Cogo” di San Germano Vagliona, Scuola Primaria “G. Rodari” di Vicenza e alla Scuola Primaria “A. Cibele” di Monteviale. Vista la qualità dei lavori ricevuti la Centrale del Latte di Vicenza ha deciso di premiare altre otto scuole con una menzione speciale e altri premi da distribuire ai ragazzi.mHanno ricevuto una menzione speciale la Scuola dell’infanzia “Jean Piaget” di Alte di Montecchio Maggiore, la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Villa del Ferro, la Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Monticello Conte Otto, la Scuola Primaria “Malfermoni” di Vicenza, la Scuola Primaria “Villaggio Giardino G. Pellizzari” di Arzignano, la Scuola Primaria “Lampertico” di Costabissara, la Scuola Primaria “Cesare Battisti” di Gambugliano e la Scuola “Casa dei Bambini C. Piccoli” di Vicenza. La giuria era composta da Edoardo Lano, Direttore della Centrale del Latte di Vicenza, Umberto Nicolai, Assessore alla Formazione del Comune di Vicenza, Francesca Cremaro, Responsabile Marketing della Centrale del Latte di Vicenza e Miriam Cola, Presidente Associazione ARDEA per la didattica museale. Edoardo Lano, Direttore della Centrale del Latte di Vicenza, ha dichiarato: «Ringraziamo tutte le scuole aderenti al Concorso per la nutrita partecipazione e per la qualità dei lavori realizzati dagli alunni. Tali entusiasmanti risultati confermano l’importanza di una sana e corretta alimentazione e rafforzano il forte legame alla Centrale del Latte, da sempre sinonimo di qualità». Il concorso “La colazione perfetta: latte e…” fa parte delle iniziative promosse dalla Centrale del Latte di Vicenza insieme alla raccolta punti “Scuola Mia 3.0,” con la quale le scuole possono raccogliere punti e vincere tanti premi utili per la didattica. La raccolta punti termina il 29 settembre 2018.