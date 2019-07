VICENZA – LA CITTÀ CELEBRA LE “GOLDEN ARTS” CON VIOFF

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Dal 6 all’8 settembre Vicenza si tinge d’oro per accogliere la terza edizione di VIOFF che avrà come titolo “Golden Arts”, una tre giorni interamente dedicata al mondo dell’arte in tutte le sue sfaccettature, con un particolare omaggio all’arte di Dalì. Tutti i dettagli nel servizio di Paolo Usinabia e Ottavia Castegnaro.