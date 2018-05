VICENZA – La città “capitale mondiale” dell’ukulele

Secondo un sondaggio nel 2016 l’ukulele è stato lo strumento più venduto al mondo perché economico, facile da suonare, capace di creare comunità e voglia di stare insieme: questo è lo spirito hawaiano di condivisione e amicizia. E lo spirito profuso da questo piccolo gioiello musicale e dalla sua grande comunità si manifesta nel “Festival dell’Ukulele”, format ideato e organizzato dall’azienda vicentina Aquila Corde Armoniche dal 2008. Annualmente la manifestazione estiva attira migliaia di appassionati e porta sul palco artisti di fama mondiale, quest’anno si svolge dal 13 al 15 luglio al Teatro Astra di Vicenza. Ecco allora i nove protagonisti di questa edizione, per molti di loro la data è in esclusiva europea: Kalei Gamiao dalle Hawaii, Rio dal Giappone, João Tostes Trio dal Brasile, Tony Liu dalla Cina, Alvis da Taiwan The Ukulele Uff Trio dal Regno Unito e gli italiani Tubadu, Francesco Albertazzi e Fabio Koriu Calabrò. Durante il Festival il pubblico potrà partecipare gratuitamente anche ai workshop condotti dagli stessi musicisti internazionali per imparare a suonare l’ukulele. Una tre giorni ricca di live, workshop, simposio dove il pubblico, grande e piccino, potrà conoscere e vivere la tipica atmosfera che caratterizza il mondo dell’Ukulele. L’edizione di quest’anno inoltre è particolarmente speciale perché compie 10 anni, un traguardo importante conquistato grazie alla grande forza di volontà del fondatore Mimmo Peruffo, titolare dell’azienda promotrice – e famosa in tutto il mondo per la produzione di corde per Ukulele – nonché fondatore del Festival: “Mi sono innamorato di questo strumento appena l’ho visto – racconta – vent’anni fa sono stato il primo a ideare un festival dedicato a questo meraviglioso strumento, ancora sconosciuto in Italia. Ad oggi si sono esibiti oltre 60 musicisti da tutto il mondo, tra i quali James Hill (ft. Anne Davison), Ukulele Orchestra of Great Britain, Aldrine Guerrero, diventando un punto di riferimento per artisti ed appassionati. Tre giorni per vivere l’atmosfera di gioia, divertimento e condivisione tipica del mondo ukulele. E chi lo desidera – conclude – potrà imparare a suonare questo meraviglioso strumento grazie a workshop quotidiani”.