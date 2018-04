VICENZA – La Bertoliana celebra la Giornata Mondiale del Libro

Il 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore: una celebrazione di libri e autori che incoraggia a scoprire il piacere della lettura e a promuovere il progresso culturale. Per questi motivi è stata scelta come data di inizio de Il Maggio dei Libri, la campagna di promozione della lettura pensata dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Anche quest’anno la Biblioteca Bertoliana aderisce alle iniziative con un progetto che risponde a uno dei filoni tematici suggeriti, il patrimonio culturale tra passato e futuro, declinato sul concetto di salvaguardia del patrimonio librario della biblioteca e del patrimonio naturale del territorio. Palazzo San Giacomo inaugurerà il 23 aprile all’interno della sua sede una piccola mostra sui sigilli conservati in Bertoliana. I sigilli, antenati dei moderni timbri, furono un importante strumento di garanzia dei documenti e segni di riconoscimento personale. La Biblioteca ne possiede un’ampia casistica, dai sigilli in piombo a quelli in ceralacca. Le vetrine saranno contestualizzate all’interno di una mostra fotografica che ritrae in dieci scatti i magazzini della biblioteca storica, dove si conserva il ricchissimo patrimonio bibliografico e archivistico della Bertoliana. Grazie alla collaborazione della Cooperativa Unicomondo, nelle sedi succursali verrà organizzata l’iniziativa “Bibliotequa”, con sei laboratori di invito alla lettura per bambini dai 5 ai 10 anni: martedì 17 aprile “Cappuccino e Cappuccetto” a Palazzo Costantini, mercoledì 18 aprile “Quel mostro del mio vicino” a Laghetto, venerdì 20 aprile “La grande fabbrica delle parole” a Villa Tacchi, lunedì 23 aprile “Lalla Trasformina e la cioccolata” a Villaggio del Sole, martedì 24 aprile “Moabi” a Riviera Berica, giovedì 26 aprile “La stagione dei frutti magici” ad Anconetta. Tutte le attività, a partecipazione gratuita, inizieranno alle 16.30. È gradita l’iscrizione. Anche con la collaborazione della Cooperativa Socioculturale saranno poi organizzati due incontri della rassegna “Ad alta voce” per bambini dai 4 agli 8 anni: nella Biblioteca di Villa Tacchi (18 aprile alle 16.45) andrà in scena “Il meraviglioso Cicciapelliccia”, nella biblioteca di Riviera Berica si leggerà “La zuppa di sasso” (26 aprile alle 16.30). Infine il 23 aprile nelle sedi della rete urbana verrà consegnato a tutti gli utenti un piccolo omaggio per contribuire a far conoscere un pezzettino del nostro patrimonio culturale e ambientale.