VICENZA – l sindaco Rucco saluta i bambini dei centri estivi

Ore 9, scuola di Soccorso alpino: è accaduto questa mattina allo Sport Village 2018, uno dei circa 30 centri estivi promossi dal Comune di Vicenza ed organizzati da società sportive e associazioni del territorio per dare una risposta di qualità alla richiesta di accudimento estivo dei bambini.

Ad osservare i lanci dei piccoli neoalpinisti accuratamente imbragati dai volontari del Soccorso alpino e speleologico del Veneto, questa mattina, c’era anche il sindaco di Vicenza Francesco Rucco che ha sottolineato l’importanza di un servizio rivolto a tutte le famiglie della città.

Allo Sport Village 2018, organizzato all’istituto Lampertico e all’istituto Farina, oltre alle esercitazioni proposte dal Soccorso alpino, vengono ad esempio proposte attività ginniche in palestra e all’aria aperta, giornate con il Cai, incontri con esperti della Lega anti vivisezione, lezioni del corpo dei carabinieri forestali. Ma ognuno dei numerosi centri estivi promossi dal Comune (http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,46055) si caratterizza per fare del periodo estivo trascorso in città un’occasione di crescita e socializzazione.

Ai centri estivi comunali, inoltre, grazie alla collaborazione e al sostegno di Ipab Minori, partecipano gratuitamente anche bambini di famiglie in difficoltà economica segnalati dall’assessorato alla famiglia e alla comunità.