VICENZA – L.R. Vicenza Virtus verso la serie C

L.R. Vicenza Virtus ha depositato la richiesta di ammissione al prossimo campionato di serie C. Di seguito il testo del comunicato della società:

“Informiamo che è stata regolarmente depositata, presso la Lega Pro, la documentazione relativa all’ammissione al campionato di Serie C 2018/2019. Parallelamente è stato depositato, presso la sede della FIGC, il set documentale riguardante l’iter costitutivo del nuovo “L.R. Vicenza Virtus S.p.A.”, con il conseguente utilizzo dello stadio “Romeo Menti”. L’integrazione dello staff del Bassano Virtus con le sette risorse mantenute in organico dal precedente staff del Vicenza Calcio, si concretizzerà la prossima settimana con il trasferimento nella sede di Via Schio e con l’arrivo del Direttore Generale Paolo Bedin. Nel frattempo si sta lavorando alacremente per definire al meglio tutte le attività propedeutiche all’organizzazione della prossima stagione sportiva, le quali verranno adeguatamente comunicate all’esito dell’accoglimento dell’istanza federale”.