VICENZA – L.R. Vicenza Virtus per l’Altopiano

Anche il calcio si mobilita per l’Altopiano di Asiago:

“In seguito ai recenti eventi che hanno coinvolto un territorio molto importante della nostra provincia, al quale siamo legati da un affetto profondo essendo sede del nostro ritiro estivo e luogo dal quale provengono molti tifosi biancorossi, abbiamo pensato alla prima di una serie di iniziative che vorremmo attuare in favore dei 7 Comuni.

In occasione della gara contro la Sambenedettese, in programma domenica 11 novembre alle ore 14.30 allo stadio Menti e visto il provvedimento che vieta la vendita dei tagliandi di Curva Nord ai residenti nella regione Marche e provincia di Teramo per questa gara, vogliamo aprire tale settore a tutti i residenti nei 7 Comuni dell’Altopiano che potranno acquistare direttamente allo stadio Menti i tagliandi alla tariffa agevolata di 3 euro per l’intero e 1 euro per il ridotto (donne, under 16 e over 60).

Inoltre grazie alla collaborazione con la Società Vicentina Trasporti (SVT) per favorire l’afflusso dei tifosi più giovani o non in possesso di un mezzo di trasporto, verranno attivati 3 autobus dedicati che effettueranno il servizio di andata e ritorno al prezzo totale di 2 euro.

Gli autobus partiranno alle 11.30 di domenica da Asiago, Gallio e Canove con destinazione Menti, con la corsa di ritorno prevista alle ore 17.30.

L’acquisto dei titoli per il servizio trasporto sarà disponibile da venerdì 9 presso le rivendite SVT:

– Sportello Inf. Turistiche Pro Loco Asiago e Sasso – Piazza Carli 56 – Asiago

– Bar Vecchia Stazione – Viale della Stazione 9 – Asiago

– Tabaccheria Il Quadrifoglio – Viale dei Patrioti 21 – Asiago

– Bar alla Torre – Piazza S. Marco, 56 – Canove

– La Tabaccheria – Via Milano, 16 – Canove”