VICENZA – L.R. Vicenza, il ritorno di Cinelli

La società L.R. Vicenza comunica di aver trovato un accordo economico con Antonio Cinelli: “Il giocatore si allenerà con il gruppo biancorosso già da domani – recita il comunicato stampa – mentre l’accordo biennale verrà ratificato all’apertura del mercato, il 3 gennaio 2019”. Per Cinelli, centrocampista classe ’89, si tratta di un gradito ritorno: ha collezionato 100 presenze in campionato con il Vicenza dal gennaio 2013 al gennaio 2016, indossando anche la fascia di capitano. In carriera ha vestito le maglie di Cremonese, Novara, Cesena, Cagliari, Pavia, Sassuolo e Lumezzane.