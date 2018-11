VICENZA – Ipab Minori: “Violenza sulla donne è anche sui più piccoli”

“La giornata dedicata alla riflessione sulla violenza contro le donne offre lo spunto per sottolineare un aspetto molto delicato e troppo spesso trascurato nel drammatico fenomeno della violenza di genere”.

Il Presidente di IPAB per i Minori di Vicenza, prof. Mario Zocche, è intervenuto ieri in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sottolineando un aspetto spesso sottovalutato ma presente e di attualità.

“Molte volte la violenza di un uomo su di una donna, madre prima ancora che moglie o compagna, colpisce direttamente i minori, coinvolgendoli in una dinamica con conseguenze irreparabili sulla crescita e lo sviluppo psicologico dei più piccoli. IPAB per i Minori di Vicenza, nell’aderire alla mai sufficiente riflessione e presa di coscienza collettiva contro la violenza sulle donne, chiede che non venga trascurato l’impatto che tali vili atti troppo spesso hanno sui più piccoli, spettatori inermi e a volte purtroppo vittime a loro volta di inaccettabili conseguenze. Non mi riferisco, infatti, solo ai casi di violenza perpetrata in presenza di minori ma alla violenza che colpisce direttamente un soggetto minore, spesso figlio della donna vittima. Il drammatico caso accaduto solo poche ore fa nel Mantovano ci indica come sia indispensabile tenere alta la guardia, per le madri ma anche per i più piccoli.”.