VICENZA – Ipab di Vicenza: le meraviglie di “Trastevere”

Dopo il “Corridoio dell’arte” della Residenza “Salvi”, realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico “Boscardin”, un altro progetto di alternanza scuola-lavoro giunge al termine all’interno di Ipab di Vicenza. Protagoniste quattro ragazze dell’Istituto “Da Schio” di Vicenza, che venerdì 29 giugno faranno da guida in un tour nel quartiere di Trastevere dove sono presenti alcuni importanti monumenti, tra i quali l’oratorio del Boccalotti, la chiesa di S. Pietro, il chiostro di San Pietro e l’oratorio delle Monache, questi ultimi all’interno della residenza Ipab “Trento”.

Una “passeggiata culturale” che venerdì 29 sarà inserita tra le iniziative in onore di S.Pietro, patrono della comunità di Trastevere. Nell’occasione, grazie alla collaborazione con la Palestra di S. Pietro che fornirà, per così dire, i portantini, Ipab di Vicenza farà sfilare la cosiddetta “Ruetta”, di sua proprietà, lungo la via. Le passeggiate, come detto avranno luogo il 29 giugno con partenza dalle 9.30 e ritorno alle 11.30 dal sagrato della chiesa di S. Pietro. Grazie alla supervisione dell’arch. Carmelo Conti, tutor e volontario di Ipab, di Nadia Zocca dell’Ufficio Patrimonio, della professoressa Silvia Zalla e del fotografo Roberto Barcellona, ma soprattutto grazie all’impegno di ricerca e di studio di Yousra Benslimane, Ana-Maria Staric, Katarina Stefanovic e Beatrice Zanzarin, si potrà viaggiare indietro nel tempo per rivivere la storia di questo angolo della nostra città, spesso sconosciuto agli stessi vicentini.