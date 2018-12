VICENZA INVASA DAI BABBI NATALE

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tredicesima edizione di “Corri Babbo Natale Corri!” una grande festa all’insegna della solidarietà. Servizio e interviste di Elisa Santucci

Partenza e arrivo a Piazza Matteotti e il percorso tutto nel centro storico.

Migliaia di Babbi Natale di tante età diverse hanno percorso il centro storico per portare tanta allegria, aiutando tutti insieme la raccolta benefica per i Villaggi Sos Onlus e per l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo guidata da un vicentino il Dott. Frigiola.