Vicenza invasa da Porsche e Harley Davidson

Domenica 14 aprile in corso Fogazzaro e Campo Marzo Porsche e Harley Davidson

Domenica 14 aprile sarà dedicata agli appassionati di motociclette e automobili con due appuntamenti organizzati in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

A Campo Marzo arriva il “Mini Run motociclistico Harley Davidson”. Le moto si ritroveranno in via del Commercio alle 14, alla Club House Hell’s Angels MC, raggiungeranno Campo Marzo alle 16.30 – 17 circa dove sosteranno davanti al bar Smeraldo.L’iniziativa, curata da Black Cats Vicenza, non si svolgerà in caso di maltempo.

Le auto partecipanti al “Raduno di Primavera del Porsche Club Federazione italiana” arriveranno in corso Fogazzaro dove sosteranno, tra le 12 e le 17 circa, tra contra’ Busato e contra’ Cantarane. L’iniziativa è promossa da Porsche Club Toscana.